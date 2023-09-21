Şenol Güneş: "Hedefimize ulaşmış olduk"

"BUGÜN İTİBARİYLE RAKİP BİZE ÜSTÜNDÜ"

Club Brugge'un kendilerine oyun üstünlüğü sağladığını dile getiren Şenol Güneş, "Özellikle ikinci yarıda kanatlardan getirdikleri ataklarda ki ortada Vanaken'i tutmak ve orta sahayı kontrol etmek için Ege'yi düşündük. O da gayet başarılıydı. Bir pozisyonda kaçırdı onda da golü yedik. Çünkü o da akıllı bir oyuncu. Kanatlardan gelen ataklarla pozisyon ürettiler. Mert zaman zaman ortaya çıktı, başarılı oynadı. Cenk'in de uzun zaman sonra buna ihtiyacı vardı. Geçen maç oyun başında başlamıştık, dışarı almıştık. Şimdi az süre de alsa daha çok katkı yaptı, iştahlıydı. Bütün oyuncular iştahlıydı. Bu benim için önemliydi, diğerleri düzeltilebilecek şeyler. Dün de söylemiştim rakibin bize üstün olarak oynadığı maç yok ama bugün itibariyle rakip bize üstündü. Biz de biraz savunmada kalmayı tercih etmek durumunda kaldık" diye konuştu.