Son dakika Galatasaray haberi: Tete’den yarım saatte şov!

Kopenhag karşısında ilk 11'deki yerini Hakim Ziyech'e kaptıran Tete, dün 59. dakikada Mertens'in yerine girdi ve maça damgasını vurdu. Oyuna bir anda canlılık getiren Brezilyalı yıldız, önce Sacha Boey'in golünü hazırladı, iki dakika sonra da Zaha'nın ortasında kendisi ağları sarsmayı başardı. Maçın oyuncusu seçilen başarılı futbolcu, "3'ü de atmak istiyorduk ama olmadı. İdmanlarda attığım golü çalışıyorum. Bu golü maçta bulduğum için çok mutlu oldum. Maç maç bakıyoruz. Burada gerçekten inanılmaz ve daha önce görmediğim bir taraftar atmosferi var. Bundan sonra da mücadele etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.