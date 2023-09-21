Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA | Galatasaray'dan sürpriz transfer! İşte Gökdeniz Gürpüz'ün maliyeti...
Giriş Tarihi: 21.9.2023 20:35 Son Güncelleme: 21.9.2023 20:47

SON DAKİKA | Galatasaray'dan sürpriz transfer! İşte Gökdeniz Gürpüz'ün maliyeti...

SON DAKİKA | Galatasaray’dan sürpriz transfer! İşte Gökdeniz Gürpüz’ün maliyeti...

Galatasaray, Gökdeniz Gürpüz'ün transferi için Borussia Dortmund ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Galatasaray, Gökdeniz Gürpüz'ün transferi için Borussia Dortmund ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "25.02.2006 doğum tarihli profesyonel futbolcu Gökdeniz Gürpüz'ün transferi konusunda Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 220.000 euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcuyla ise 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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SON DAKİKA | Galatasaray'dan sürpriz transfer! İşte Gökdeniz Gürpüz'ün maliyeti...
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