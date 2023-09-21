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Giriş Tarihi: 21.9.2023 18:15 Son Güncelleme: 21.9.2023 18:39

SON DAKİKA | TFF, Vincenzo Montella'yı resmen duyurdu!

SON DAKİKA | TFF, Vincenzo Montella’yı resmen duyurdu!

TFF, Vincenzo Montella'nın A Milli Takım teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.

A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna 49 yaşındaki İtalyan teknik adam Vincenzo Montella getirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Montella'nın Ay-yıldızlıların yeni teknik direktörü olduğunu resmen açıkladı.

SON DAKİKA | TFF, Vincenzo Montella'yı resmen duyurdu! | Video

İtalyan teknik direktör 2021-2023 yılları arasında Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u çalıştırmıştı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Vincenzo Montella ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Sayın Vincenzo Montella'nın imza töreni 27 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 14.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecektir. A Milli Takımımızın yeni Teknik Direktörü Sayın Vincenzo Montella'ya görevinde başarılar dileriz.

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SON DAKİKA | TFF, Vincenzo Montella'yı resmen duyurdu!
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