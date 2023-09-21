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Giriş Tarihi: 21.9.2023 15:55

Tete, Şampiyonlar Ligi'nde en iyiler arasına girdi

Tete, Şampiyonlar Ligi’nde en iyiler arasına girdi

Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Tete, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi 11'ine seçildi. 23 yaşındaki futbolcunun Kopenhag'a attığı gol haftanın golüne de aday gösterildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın sona ermesiyle haftanın 11'i de belli oldu. Galatasaray'ın kanat oyuncusu Tete haftanın en iyi kadrosunda kendine yer buldu. 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Kopenhag karşısında ikinci yarıda oyuna girip 1 gol, 1 asistlik katkı sağlamıştı. Öte yandan, Tete'nin Kopenhag karşısında skoru 2-2'ye getiren golü de haftanın golüne aday gösterildi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'ın Danimarka temsilcisi Kopenhag ile evinde 2-2 berabere kaldığı maçta takımının ikinci golüne imza atan Tete, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında ilk haftanın 11'inde yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde şu isimler yer aldı:

Kaleci: Ivan Provedel (Lazio)

Defans:Achraf Hakimi (PSG), Strahinja Pavlovic (Salzburg), Aleksa Terzic (Salzburg)

Orta Saha: Galeno (Porto), Martin Odegaard (Arsenal), Tete (Galatasaray), Brais Mendez (Real Sociedad), Casemiro (Manchester United)

Forvet: Joao Felix (Barcelona), Roko Simic (Salzburg)

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Tete, Şampiyonlar Ligi'nde en iyiler arasına girdi
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