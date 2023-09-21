Trabzonspor’da 3 eksikli kıran kırana idman





MENDY-TEKLIC MUCADELESİNDE HIRVAT OYUNCU 2 KEZ YERDE KALDI

Yarı alan ve minyatür kale maçında 2 kez rekabete giren Mendy ve Teklic'in mücadelesinde, Hırvat oyuncu 2 kez yerde kaldı. Sol arka adalesini tutarak kendisini yere bırakan oyuncuya sağlık ekipleri müdahale etti. Saha dışında da müdahale edilen Teklic bir süre sahanın dışında kalarak maçın bitmesini bekledi.



3 OYUNCU EKSİK, PEPE VE FERNANDEZ AYRI ÇALIŞTI

Bordo mavililerin bugünkü idmanında sağ üst arka bölgesindeki kas yaralanması nedeniyle tedavi gören Hüseyin Türkmen, sezon öncesi sakatlık yaşayan Orsic ile mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan Benkovic katılmadı. Sakatlıktan çıkan Fernandez ile kendisine özel antrenman programı olan Pepe de takımdan ayrı olarak çalıştı. Özel programı bulunan Pepe ise idmana gelerek çalışmaları dışarıdan takip etti. Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarına devam edecek.