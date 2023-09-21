Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 42. sıraya düştü

FIFA'nın internet sitesinde güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı. Temmuz ayında açıklanan sıralamadan bu yana 159 maç oynanırken, Arjantin zirvedeki yerini korumaya devam etti.

İlk 10'da sadece 8. sıradaki İtalya ile 9. sıradaki Portekiz yer değiştirdi. A Milli Futbol Takımı, 1475 puanla 1 basamak aşağı inerek 42. sıraya yerleşti. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 26 Ekim'de açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle: