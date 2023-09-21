Yasin Öztekin geri dönüyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de Yasin Öztekin sevinci yaşanıyor. Sarı-lacivertli formayla ligin ilk 3 maçına 11'de başlayan 36 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta Ankaraspor mücadelesi için gerçekleştirilen antrenmanda ağrı hissettiği için idmanı yarıda bırakmıştı. Öztekin, tedbir amaçlı olarak da Ankaraspor maçının 18 kişilik kadrosuna dahil edilmedi.

Bu süreçte tedavisine başlanan deneyimli oyuncunun iyi olduğu ve bu haftaki antrenmanlarda yer aldığı öğrenildi. Yasin Öztekin'in, Teknik Direktör Ahmet Yıldırım'ın şans vermesi halinde Nazilli müsabakasında forma giymesi bekleniyor.

Öte yandan bu sezon sarı-lacivertli formayla 3 maça çıkan ve toplam 219 dakika süre alan Öztekin, henüz gol katkısı veremedi.