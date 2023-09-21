Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yasin Öztekin geri dönüyor
Giriş Tarihi: 21.9.2023 11:50

Yasin Öztekin geri dönüyor

İHA
Yasin Öztekin geri dönüyor

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen antrenmanda ağrı hissettiği için idmanı yarıda bırakan Bucaspor 1928'in tecrübeli kanat oyuncusu Yasin Öztekin'in, bu hafta takımla birlikte çalıştığı öğrenildi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de Yasin Öztekin sevinci yaşanıyor. Sarı-lacivertli formayla ligin ilk 3 maçına 11'de başlayan 36 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta Ankaraspor mücadelesi için gerçekleştirilen antrenmanda ağrı hissettiği için idmanı yarıda bırakmıştı. Öztekin, tedbir amaçlı olarak da Ankaraspor maçının 18 kişilik kadrosuna dahil edilmedi.

Bu süreçte tedavisine başlanan deneyimli oyuncunun iyi olduğu ve bu haftaki antrenmanlarda yer aldığı öğrenildi. Yasin Öztekin'in, Teknik Direktör Ahmet Yıldırım'ın şans vermesi halinde Nazilli müsabakasında forma giymesi bekleniyor.

Öte yandan bu sezon sarı-lacivertli formayla 3 maça çıkan ve toplam 219 dakika süre alan Öztekin, henüz gol katkısı veremedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Piyasalar merakla bekliyordu: Fed faiz kararını açıkladı!
SON DAKİKA! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dünyaya duyurdu: Ermenistan'a gerekli cevap verildi!
Son dakika: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda şüpheli ateş açtı: 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
İzlenme rekoru hâlâ onda
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
200 daireli ev sahibinden kiracılara ihtarname
İBB'nin İSPARK katlı otoparkında onlarca sıfır araç stoklandı
Karabağ’dan sonra sıra Zengezur’da...
Ziyech’in oynaması hataydı
Veda etmeye gidip dedikodusunu yaptılar!
ARKADAŞINA GÖNDER
Yasin Öztekin geri dönüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA