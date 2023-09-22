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Giriş Tarihi: 22.9.2023 20:31

A Milli Kadın Futbol Takımı, Uluslar Ligi'ne galibiyetle başladı

A Milli Kadın Futbol Takımı, Uluslar Ligi’ne galibiyetle başladı

UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Türkiye, ilk maçında Gürcistan'ı 3-0 mağlup etti.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Mikheil Meskhi 2 Stadı'nda oynanan mücadelede ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Miray Cin, 41. dakikada Birgül Sadıkoğlu ve 71. dakikada Yağmur Uraz kaydetti.

Çift maçlı lig usulüne göre yapılacak karşılaşmalar sonucunda liderliği elde edecek takım UEFA Kadınlar Uluslar B Ligi'ne yükselecek. Ayrıca C Ligi'nde en iyi grup ikincileri klasmanında ilk 3 sırayı alacak takımlar, B Ligi'nin en iyi üç grup üçüncüsü ile play-off oynayacak.

Türkiye'nin grubundaki diğer maçta ise Lüksemburg, deplasmanda Litvanya'yı 2-0 mağlup etti.

Milliler gruptaki ikinci maçında Litvanya'yı 26 Eylül Salı günü Elazığ Atatürk Stadı'nda konuk edecek.

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A Milli Kadın Futbol Takımı, Uluslar Ligi'ne galibiyetle başladı
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