Al-Hilal’de Jorge Jesus topun ağzında

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'de Jorge Jesus'un koltuğu sallanıyor. Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki beraberlikten sonra ligin zayıf ekiplerinden Damac FC'ye de puan kaybedilmesi bardağı taşırdı. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Al-Hilal ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus eleştirilerin odağında. Ligde galibiyeti olmayan Damac FC ile 1-1 berabere kalan Al-Hilal'de teknik direktör Jorge Jesus müsabaka sonrası protesto edilmişti.