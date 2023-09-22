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Giriş Tarihi: 22.9.2023 11:22 Son Güncelleme: 22.9.2023 11:25

Al-Hilal'de Jorge Jesus topun ağzında

Al-Hilal’de Jorge Jesus topun ağzında

Al-Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus'un takımdan gönderileceği öne sürüldü. Al-Hilal yönetiminin, Damac FC maçı sonrası toplandığı ve Jorge Jesus'u görevden alacağı iddia edildi.

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'de Jorge Jesus'un koltuğu sallanıyor. Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki beraberlikten sonra ligin zayıf ekiplerinden Damac FC'ye de puan kaybedilmesi bardağı taşırdı. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Al-Hilal ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus eleştirilerin odağında. Ligde galibiyeti olmayan Damac FC ile 1-1 berabere kalan Al-Hilal'de teknik direktör Jorge Jesus müsabaka sonrası protesto edilmişti.

'JORGE JESUS GÖREVDEN ALINACAK' İDDİASI
Al-Riyadh'ın haberine göre Al-Hilal, Portekizli teknik adamı görevden almayı düşünüyor. Al-Hilal yönetiminin Jorge Jesus'un yerine göreve geçici olarak Muhammed Al-Shalhoub'u getireceği haber detayında yer aldı.

Kulübün takıma liderlik edecek teknik direktör arayışlarına başladığı öne sürüldü. Al-Hilal 7. haftası geride kalan Suudi Arabistan Pro Lig'de 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Jesus'un öğrencileri maç fazlasıyla 2. sırada yer alıyor.

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Al-Hilal'de Jorge Jesus topun ağzında
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