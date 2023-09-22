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Giriş Tarihi: 22.9.2023 13:31 Son Güncelleme: 22.9.2023 13:33

Dursun Özbek'ten Kamil Grabara açıklaması!

Dursun Özbek’ten Kamil Grabara açıklaması!

Galatasaray maçı öncesinde ve sonrasında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Kopenhag kalecisi Kamil Grabara'ya yönelik tepkiler devam ediyor. Maç sonrasında yaptığı skandal paylaşımın ardından Galatasaray camiası harekete geçti. Başkan Dursun Özbek, "Konuyla ilgili ne yapacağımızı öğrenirsiniz." açıklamasını yaptı.

Galatasaray'ın sponsorluk anlaşmasının imza töreninde konuşan başkan Dursun Özbek, Kopenhag maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sponsorluk gelirleriyle ilgili konuşan Özbek, "Hedefimiz bu sezonki sponsorluk anlaşmalarını 50 milyon eurolar olacağını ön görüyoruz. Aşağı yukarı her hafta bir sponsorumuzla sözleşme imzalıyoruz. 50 milyon euro olana kadar durmayacağız, bunu hedef koyduk." dedi.

KOPENHAG KALECİSİ GRABARA TEPKİLERE SEBEP OLDU

Kopenhag kalecisi Kamil Grabara'nın maç sonrası yaptığı çirkin paylaşımla alakalı konuşan başkan, "Şu anda bu konuyu yönetim kurulu olarak tartışıyoruz. Bununla ilgili ne yapacağımızı öğrenirsiniz." açıklamasını yaptı.

TETE'DEN GRABARA'YA GÖNDERME

Tete'den Kopenhag kalecisi Kamil Grabara yorumu: Takımını tanımıyorum bile. Ondan ağlara giden topu çıkarmasını istedim. Berbat bir kaleci.

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Dursun Özbek'ten Kamil Grabara açıklaması!
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