Dursun Özbek’ten Kamil Grabara açıklaması!

Sponsorluk gelirleriyle ilgili konuşan Özbek, "Hedefimiz bu sezonki sponsorluk anlaşmalarını 50 milyon eurolar olacağını ön görüyoruz. Aşağı yukarı her hafta bir sponsorumuzla sözleşme imzalıyoruz. 50 milyon euro olana kadar durmayacağız, bunu hedef koyduk." dedi.