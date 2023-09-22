Dursun Özbek’ten Kamil Grabara açıklaması!

Galatasaray'ın sponsorluk anlaşmasının imza töreninde konuşan başkan Dursun Özbek, Kopenhag maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Sponsorluk gelirleriyle ilgili konuşan Özbek, "Hedefimiz bu sezonki sponsorluk anlaşmalarını 50 milyon eurolar olacağını ön görüyoruz. Aşağı yukarı her hafta bir sponsorumuzla sözleşme imzalıyoruz. 50 milyon euro olana kadar durmayacağız, bunu hedef koyduk." dedi.
TETE'DEN GRABARA'YA GÖNDERME
Tete'den Kopenhag kalecisi Kamil Grabara yorumu: Takımını tanımıyorum bile. Ondan ağlara giden topu çıkarmasını istedim. Berbat bir kaleci.