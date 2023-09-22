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Giriş Tarihi: 22.9.2023 12:06

İsmail Kartal ile Samandıra'da görüşen Batshuayi özür diledi

DHA
İsmail Kartal ile Samandıra’da görüşen Batshuayi özür diledi

Fenerbahçe-Nordsjaelland maçına ilk 11'de başlayan ve 1 gol atan Michy Batshuayi yerini Umut Nayir'e bırakırken oyuncu değişikliğine tepki göstermişti. Belçikalı golcü hocasından özür dileyerek rekabetçi bir oyuncu olduğunu, bundan dolayı oyuna devam etmek istediğini belirtti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında sahasında Nordsjaelland'ı 3-1 yendi. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 24'üncü dakikada Crespo, 30'uncu dakikada Batshuayi ve 47'nci dakikada Serdar Aziz kaydetti. Mücadelenin 69'uncu dakikasında takımının ikinci golünü kaydeden Batshuayi yerini Umut Nayir'e bıraktı.

Sezona 11 maçın tamamını kazanarak başlayan Fenerbahçe'de Nordsjaelland karşılaşmasında yerini Umut Nayir'e devreden Michy Batshuayi tepki gösterdi. Yaşanan gelişmenin ardından teknik direktör İsmail Kartal ile Batshuayi, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdi. Dün akşamki maçta oyundan çıkarken üzüntü yaşamasının normal olduğunu oyuncusuna anlatan İsmail Kartal, takım olarak bir bütün olduklarını ve herkesin dayanışma içerisinde olması gerektiğini ifade etti.

Batshuayi ise hocasından özür dileyerek rekabetçi bir oyuncu olduğunu, bundan dolayı oyuna devam etmek istediğini belirtti. Teknik heyete karşı asla bir saygısızlık yapmak istemediğini, maçtan sonra takım arkadaşları ile de yanlış anlaşılmamak için konuştuğunu hocasına söyleyen Batshuayi, kendi adına hiçbir problemin olmadığını söyledi.

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İsmail Kartal ile Samandıra'da görüşen Batshuayi özür diledi
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