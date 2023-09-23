Antalyaspor’un konuğu Samsunspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor, sahasında Samsunspor ile kozlarını paylaşıyor... İki takım da karşılaşmadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor.
Corendon Airlines Park'ta oynanan müsabakada saa 20.00'de başladı ve hakem Arda Kardeşler düdük çaldı.
Antalyaspor 0-0 Samsunspor
İLK 11'LER
Antalyaspor: Helton, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Saric, Streek, Larsson, Jehezkel, Buksa
Samsunspor: Szumski, Zeki Yavru, Satka, van Drongelen, Bola, Osman Çelik, Tait, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Dimata