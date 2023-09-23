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Giriş Tarihi: 24.9.2023 00:04 Son Güncelleme: 24.9.2023 00:21

Atılay Canel: “Galibiyeti kaçıran taraf biz olduk”

İHA
Atılay Canel: “Galibiyeti kaçıran taraf biz olduk”

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, 1-1 berabere kaldıkları Pendikspor maçı sonrası yaptığı açıklamada galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi.

Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig 6. hafta maçında Pendikspor ile oynadığı mücadelede 1-1 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Buraya puan veya puanlar almaya geldik. Penaltıdan 1-0 mağlup duruma düştük. İkinci yarı daha iyiydik. Galibiyeti kaçıran taraf biz olduk. Golden sonra son 10 dakikada daha iyi pozisyonlar bulduk. Galibiyeti kaçırdığımız için üzgünüz. İkinci yarıda gösterdikleri gayretten dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

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Atılay Canel: “Galibiyeti kaçıran taraf biz olduk”
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