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Giriş Tarihi: 23.9.2023 23:22

Barcelona evinde geriden gelerek kazandı

AA
Barcelona evinde geriden gelerek kazandı

La Liga'nın 6. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Celta Vigo'yu 3-2 mağlup etti.

Konuk takım Celta Vigo, 19. dakikada Jorgen Larsen, 76. dakikada Anastasios Douvikas'ın golleriyle 2-0 öne geçse de bu avantajını koruyamadı.

Barcelona sekiz dakikada içinde üç gol bularak galibiyete ulaştı.

Katalan takımının gollerini Robert Lewandoski (Dk. 81 ve 85) ile Joao Cancelo (Dk. 89) attı.

Ligde yenilgisi olmayan Barcelona, maç fazlasıyla 16 puanla liderliğe yükseldi.

Ligde 15 puanla 3. sırada bulunan Real Madrid, yarın deplasmanda Atletico Madrid'e karşı oynayacağı Madrid derbisini kazanması halinde liderlik koltuğunu devralacak.

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Barcelona evinde geriden gelerek kazandı
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