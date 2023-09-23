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Giriş Tarihi: 23.9.2023 23:55

Bayern Münih'ten Bochum'a farklı tarife!

İHA
Bayern Münih’ten Bochum’a farklı tarife!

Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gurubundaki rakibi Bayern Münih, Bundesliga'daki farklı galibiyetlerine bir yenisini ekledi. Bochum karşısında Harry Kane’in hattrick yaptığı maçı Bavyera ekibi 7-0 kazandı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih, Bundesliga'nın 7. haftasında Bochum ile karşılaştı. Allianz Arena'da 75 bin taraftarın izlediği maçı Bayern, 7-0'lık tarihi sonuçla kazandı. Yeni transfer Harry Kane'in hattrick yaptığı mücadelede diğer goller Choupo-Moting, Matthijs de Ligt, Leroy Sane ve Mathys Tel'den geldi. Bayern, rakibine karşı son 3 sezonda 3. kez 7-0'lık sonuca imza attı. Sahadan 3 puanla ayrılan son şampiyon, 5 maç sonunda namağlup 13 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

3 gün önce sahasında Manchester United'ı 4-3 mağlup eden Bayern, ligde 5 maçta rakip filelere 18 gol gönderdi.

HARRY KANE, GOLLERLE BAŞLADI

Yaz transfer döneminde Tottenham'dan kadroya dahil olan Harry Kane, Alman ekibine çabuk uyum sağladı. Ligde çıktığı 5 maçta 7 gole ulaşan İngiliz futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk maçta 1 gole imza attı.

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Bayern Münih'ten Bochum'a farklı tarife!
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