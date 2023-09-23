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Giriş Tarihi: 23.9.2023 20:28

Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Mondihome Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Mondihome Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yaklaşık bir saat 15 dakika süren antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldı.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi. Siyah-beyazlı ekip, son antrenmanın ardından kampa girdi.

Beşiktaş Park'ta oynanacak Beşiktaş-Mondihome Kayserispor karşılaşması, saat 17.00'de başlayacak.

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Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
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