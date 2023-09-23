Çaykur Rizespor - Sivasspor (CANLI)

Son 3 lig maçında da galip gelmeyi başaran Karadeniz temsilcisi, 10 puanı hanesine yazdırmış durumda. Ligde çıktığı son iki karşılaşmayı 5 gol yiyerek kaybeden EMS Yapı Sivasspor ise 5 puan toplayabildi.



Bu sezon oynadığı iki iç saha maçını da kaybetmeyen Çaykur Rizespor, kendi seyircisi önünde rakibini mağlup ederek seriyi üç maça çıkarmanın peşinde. Son galibiyetini ikinci haftadaki Gaziantep FK deplasmanında alan EMS Yapı Sivasspor ise üç haftalık aranın ardından galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Sezona Servet Çetin yönetiminde başlayan EMS Yapı Sivasspor'da İspanyol orta saha Samu Saiz ve kanat oyuncusu Gerson Rodrigues attıkları ikişer golle takımlarının gol yükünü çekiyor. Süper Lig'e geldiği Ocak 2023'ten bu yana Saiz'in gol attığı ilk dört lig maçını kazanan EMS Yapı Sivasspor, İspanyol oyuncunun gol attığı karşılaşmadaki ilk mağlubiyetini geçen hafta MKE Ankaragücü önünde almıştı.

ÇAYKUR RİZESPOR 0 - 1 SİVASSPOR



8' Samu Saiz

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ÇAYKUR RİZESPOR - SİVASSPOR MAÇININ 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Attila, Emirhan, Halil İbrahim, Mithat, Olawoyin, Varesanovic, Sauer, Zeqiri, Gaich

Sivasspor: Ali Şaşal, Burak, Aaron, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Emrah, Madou, Manaj