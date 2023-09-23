Cristiano Ronaldo dünyaya meydan okudu! "İşimin bittiğini söylüyorlar ama bu doğru değil"

Suudi Arabistan 1. Ligi'nde heyecan devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde Cristiano Ronaldo ve Talisca'lı Al Nassr sahasında Merih Demiral'ın takımı Al Ahli'yi 4-3 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Al Nassr'ın yıldız ismi Cristiano Ronaldo, önemli açıklamalarda bulundu.

Portekizli yıldız, "Ronaldo'nun bittiğini söylüyorlar ama bu doğru değil. Bacaklarm "benim işim bitti" diyene kadar oynamaya devam edeceğim. Hala çok şeyim var. Futbolu, gol atmayı, kazanmayı hala seviyorum. İşimin bittiğini söylüyorlar ama ben bunun doğru olmadığını kanıtlamaya devam ediyorum" şeklinde konuştu.

Al Nassr forması altında bu sezon 8 maçta sahaya çıkan Cristiano Ronaldo, 9 gol attı ve 5 asist yaptı.