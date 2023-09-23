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Giriş Tarihi: 23.9.2023 12:05

Cristiano Ronaldo dünyaya meydan okudu! "İşimin bittiğini söylüyorlar ama bu doğru değil"

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, 2 golle yıldızlaştığı Al Ahli maçı sonrası "Benim işimin bittiğini söylüyorlar ama bu doğru değil. Oynamaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan 1. Ligi'nde heyecan devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde Cristiano Ronaldo ve Talisca'lı Al Nassr sahasında Merih Demiral'ın takımı Al Ahli'yi 4-3 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Al Nassr'ın yıldız ismi Cristiano Ronaldo, önemli açıklamalarda bulundu.

Portekizli yıldız, "Ronaldo'nun bittiğini söylüyorlar ama bu doğru değil. Bacaklarm "benim işim bitti" diyene kadar oynamaya devam edeceğim. Hala çok şeyim var. Futbolu, gol atmayı, kazanmayı hala seviyorum. İşimin bittiğini söylüyorlar ama ben bunun doğru olmadığını kanıtlamaya devam ediyorum" şeklinde konuştu.

Al Nassr forması altında bu sezon 8 maçta sahaya çıkan Cristiano Ronaldo, 9 gol attı ve 5 asist yaptı.

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Cristiano Ronaldo dünyaya meydan okudu! "İşimin bittiğini söylüyorlar ama bu doğru değil"
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