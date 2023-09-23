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Giriş Tarihi: 23.9.2023 23:13

Hüseyin Eroğlu: "İlk top yine gol oldu, üzgünüz"

İHA
Hüseyin Eroğlu: İlk top yine gol oldu, üzgünüz

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kalelerine gelen ilk topun yine gol olduğunu belirterek maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, maçın başında oyunun üstünlüğünü ellerine aldıklarını belirterek, belirli dakikaya kadar götürdüklerini kaydetti. Rakibin önalan baskısını iyi yaptığını dile getiren Eroğlu, "Antalya takımına karşı baskıyı kırıp özellikle orta sahadan üçüncü bölge geçişlerini değerlendirme çalıştık ve savunma arkasına attığımız toplarla da pozisyon bulmaya çalıştık. Yakaladığımız pozisyonlar vardı. Golü biz atsak farklı bir senaryo oluşabilirdi. Son zamanlarda kaleye gelen ilk topta yine bir şansız gol yedik. Aslında doğru pozisyon alsak da uzaklaştırmadığımız bir topta kalemizde golü gördük. Maçı çevirmek için bir efor sarf ettik oyuncularımın maçın belli bölümlerinde aslında gol atmak için pozisyonlara da girdi ceza sahası girişleri yaptık ama bir türlü değerlendiremedik. Deplasmanda çokta bu kadar pozisyona girilmez bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Yine gol kaçırdık. Kaybettiğimiz için üzgünüz" diye konuştu.

"İYİ BİR TAKIM OLMA YOLUNDA GİDİYORUZ"

Yeni bir takım olduklarının altını çizen Erdoğlu, "Önümüzdeki süreçte gerçekten çok iyi bir takım olacağız göreceksiniz. Ama süreç biraz bizim tarafımızdan iyi işlemiyor. Dediğim gibi rakibin geldiği geçen hafta da bunu yaşamıştık gelen pozisyonlar gol oldu vuruş gol oldu bu durum tabii ki bizi de üzüyor. Önümüzdeki süreçte milli takım arasında iki tane maç var, bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Şu an beş maçın dördünü deplasmanda oynadık, sürekli deplasmanda oynuyoruz. Bunun da altından kalkmak zorundayız. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Santrfor pozisyondaki oyuncuların pozisyonu biz de istiyoruz gol atmasını. Çok çalışıyoruz sonuçta yine olmadı ama pes etmek yok. Önümüzdeki süreci çok iyi geçeceğimize inanıyorum. İyi bir takım olma yolunda gidiyoruz" ifadelerine yer verdi.

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