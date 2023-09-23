Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Leo Dubois ilk golünü Galatasaray’a karşı attı
Giriş Tarihi: 23.9.2023 22:21

Leo Dubois ilk golünü Galatasaray’a karşı attı

Leo Dubois ilk golünü Galatasaray’a karşı attı

Başakşehir’in Galatasaray’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Leo Dubois, turuncu-lacivertlilerdeki ilk golünü sarı-kırmızılılara attı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Başakşahir evinde karşı karşıya geldiği Galatasaray'a 2-1'lik skorla kaybetti. Turuncu-lacivertlilerin golü Fransız futbolcu Leo Dubois'dan geldi. Müsabakanın 64. dakikasında ceza sahası içi sağında topu alan Dubois düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve ilk golünü sarı-kırmızılılara karşı kaydetmiş oldu.

29 yaşındaki futbolcu transferin son günü Galatasaray'dan kiralık olarak Başakşehir'e katılmıştı.

Müsabakaya 11'de başlayan Leo Dubois, 75. dakikada yerini Cemali Sertel'e bıraktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! Sınıf geçmeden yeni düzenleme: Türkçe ortalaması 70 olmayan…
Sokakta yarı çıplak şekilde yürüyordu! Manken Melisa Yaren Aydınalp’a ders gibi ceza!
Son dakika: Antalya’da orman yangını! Alevler lüks teknelere sıçradı!
Son dakika haberi: Galatasaray deplasmandan 3 puanı aldı! Dubois'in golü Başakşehir'e yetmedi...
SON DAKİKA: Filenin Sultanları, Paris'e gidiyor! Ev sahibi Japonya'yı da yenip 6'da 6 yaptık
SON DAKİKA: CHP Siirt İl Kongresi'nde ortalık karıştı! Polis olaya müdahale etti: Gözaltılar var
Atatürk’ün İsrail’e attığı kafa golü
İlber Ortaylı’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: CHP beni ilgilendirmiyor… Mecbur muyuz!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ABD'li mevkidaşı ile kritik görüşme
Halk TV’yi açıyorum, sanki A Haber izliyormuş gibi oluyorum
ARKADAŞINA GÖNDER
Leo Dubois ilk golünü Galatasaray’a karşı attı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA