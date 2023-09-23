Pendikspor - Fatih Karagümrük (CANLI)

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ligin yeni ekibi Pendikspor, bir diğer İstanbul temsilcisi VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.



PENDİKSPOR 0 - 0 FATİH KARAGÜMRÜK

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PENDİKSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇININ 11'LERİ

Pendikspor: Erdem, Serkan, Welinton, Berkay, Nuno, Vukovic, Midtsjö, Lusamba, Çekiçi, Romero, Thuram



Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Levent, Sturaro, Shukurov, Mendes, Kerem, Lasagna, Güven

Geçtiğimiz haftayı Adana Demirspor deplasmanında geçiren Pendikspor sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve 3 puan hasretini de 6. haftaya taşımış oldu. Bu mücadele aynı zamanda Pendikspor'un ligde bu sezon gol atamadığı ilk karşılaşma oldu.

Konuk ekip VavaCars Fatih Karagümrük ise 5. haftada Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Atakaş Hatayspor'u ağırladı. Atakaş Hatayspor'un bir penaltı atışından faydalanamadığı mücadele 0-0'lık eşitlikle noktalandı. Böylece kırmızı siyahlılar puanını da 5'e çıkarmış oldu.

Süper Lig'e alışmaya çalışan Pendikspor artık ilk 3 puanını almak istiyor, VavaCars Fatih Karagümrük ise bir an önce istikrarlı sonuçlar alarak form tutmanın peşinde. Bu zorlu ve çekişmeli geçmesi beklenen mücadele ise saat 17.00'de başladı ve beIN SPORTS 2'den yayınlanıyor.