Son dakika haberi: Galatasaray, Başakşehir deplasmanında! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Tredyol Süper Lig'in 6. haftasında RAMS Başakşehir ile Galatasaray saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak.
İŞTE İLK 11'LER
Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Karzev, Berkay, Aleksic, Serdar, Dennis, Piatek
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sergio, Ziyech, Barış, Tete, Icardi
Başakşehir - Galatasaray maçını hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Hakan Yemişken yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.
Ligde geride kalan haftalarda bir maçı eksik olan sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 1 beraberlikle aldığı 10 puanla ikinci sırada bulunuyor. Yine bir karşılaşması eksik olan turuncu-lacivertliler de 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle topladığı 3 puanla 16. sırada yer alıyor.
31. RANDEVU
Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 30 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 15 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Turuncu-lacivertliler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 8 maç ise berabere sona erdi. Aslan'ın 52 golüne, Bozbaykuşlar 36 golle karşılık verdi.
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Galatasaray, deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 7-0, evindeki müsabakayı da 1-0'lık skorla kazandı. İki takım ayrıca Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde karşılaştı ve Başakşehir sahadan 3-2 galip ayrılıp tur atlayan taraf oldu.