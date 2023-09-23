Son dakika haberi: Galatasaray, Başakşehir deplasmanında! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Başakşehir - Galatasaray maçını hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Hakan Yemişken yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.

Ligde geride kalan haftalarda bir maçı eksik olan sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 1 beraberlikle aldığı 10 puanla ikinci sırada bulunuyor. Yine bir karşılaşması eksik olan turuncu-lacivertliler de 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle topladığı 3 puanla 16. sırada yer alıyor.