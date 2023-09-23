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Giriş Tarihi: 23.9.2023 23:10

Tralhao: "Antalyaspor daha fazla galibiyet alacak"

İHA
Tralhao: Antalyaspor daha fazla galibiyet alacak

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Curtis Valado Tralhao, Antalyaspor'un yeni oyun kimliğiyle daha fazla galibiyet alacağını bildirdi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tralhao, galibiyeti trafik kazasında aile üyeleri yaralanan futbolcuları Naldo'ya armağan ettiklerini söyledi. Bu galibiyet Naldo'nun ailesine bir nebze de olsa yardımcı olmasına vesile olacaksa mutlu olacaklarını ifade eden Tralhao, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Rakibin organize bir rakip olduğunu biliyorduk, iyi oyunculara sahipler. Biz Antalyaspor olarak sezon başladığından bu yana bir sürece inandık. Bu süreç içerisinde inşa etmeye çalıştığımız oradaki kimliğimizi DNA'mıza inanarak çalışmalarımızı sürdürdük. Başlangıçtan beri hep aynı şeyi söyledik, detaylara çalışıp maç kazanmaya başlayacağız diye. Bu galibiyet ve oyundan tatmin olduk. Antalyaspor daha fazla galibiyet alacaktır, iyi oyun ve yeni kimliğiyle maç kazanmaya devam edecektir" diye konuştu.

Süper Lig'in zor ve mücadeleci olduğuna değinen Tralhao, "Bu tarz liglerde bizim şahit olduğumuz öyle bir durum var. Herkes çok çabuk sonuç almak istiyor. Futboldan çok sonuca odaklanıyor. Biz inandığımız yolda devam ettiğimiz sürece herkesin beklediği sonuçları istikrarlı bir şekilde alacağımızı biliyoruz. Bu yolda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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Tralhao: "Antalyaspor daha fazla galibiyet alacak"
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