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Giriş Tarihi: 24.9.2023 22:35

Aleksandar Stanojevic: “Mücadelemizden memnunuz”

İHA
Aleksandar Stanojevic: “Mücadelemizden memnunuz”

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, MKE Ankaragücü müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, “Mücadelemizden memnunuz. Galibiyet istediğimiz bir şeydi ama olmadı” dedi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği MKE Ankaragücü ile 1-1'lik skorla berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Stanojevic, zor bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını belirterek, "Mücadelemizden memnunuz. Galibiyet istediğimiz bir şeydi ama olmadı. En nihayetinde berabere kaldık ve deplasmanda bir puan aldık" ifadesini kullandı.

Çalışmalarına devam edeceklerini aktaran Stanojevic, ilerleyen haftalarda üretken bir Konyaspor sahada görmek istediklerini dile getirdi.

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Aleksandar Stanojevic: “Mücadelemizden memnunuz”
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