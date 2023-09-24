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Giriş Tarihi: 24.9.2023 22:38

Alex-Oxlade Chamberlain: “İlk gol her zaman çok güzeldir”

İHA
Alex-Oxlade Chamberlain: “İlk gol her zaman çok güzeldir”

Beşiktaş’ın başarılı futbolcusu Alex-Oxlade Chamberlain, Kayserispor karşısında siyah-beyazlı formayla ilk golünü attığı için mutlu olduğunu ve maçları oynadıkça fiziksel durumunun daha da iyileşeceğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, evinde Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren goller, 56. dakikada Aboubakar ve 62. dakikada Alex-Oxlade Chamberlain'den geldi. Beşiktaş formasıyla ilk golünü kaydeden Chamberlain de müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"TAKIM OLARAK GÖSTERDİĞİMİZ REAKSİYON ÇOK İYİYDİ"

Elde ettikleri 3 puanın bugün adına en önemli şey olduğuna dikkat çeken İngiliz futbolcu, "Benim en mutlu olduğum şey 3 puanı almış olmamız. Takımdaki rolüm gereği orta sahada hücum katkısı benden bekleniyor. Fark oluşturmam gerekiyor, gol ya da asist anlamında. Bugün gol attım, bunun için mutluyum. Yeni geldiğiniz bir takımda attığınız ilk gol her zaman çok güzeldir. Ama takım olarak gösterdiğimiz reaksiyon çok iyiydi ve bize öz güven verdi. İlk yarıdan daha iyi oynadık ikinci yarı" ifadelerini kullandı.

"8 POZİSYONU BENİM RAHAT HİSSETTİĞİM MEVKİİ"

Kendini hangi pozisyonda daha rahat hissettiğiyle alakalı ise Alex-Oxlade Chamberlain, "8 numara son yıllarda en çok etkili olduğum pozisyon, en çok oynadığım pozisyon diyebilirim. Farklı pozisyonlarda da oynayabiliyorum ama futbolcu her zaman hocanın istediğini yapma görevini üstlenmelidir. Futbolcu, futbolcudur. Her mevkide oynaması gerekir. 8 pozisyonu benim rahat hissettiğim mevkii ama bana görev verilen her yerde elimden gelenin en iyisini yapmama gerekiyor" şeklinde konuştu.

"MAÇ MAÇ OYNADIKÇA DAHA DA İYİYE GİDECEĞİM"

Fiziksel durumunun sorulması üzerine ise tecrübeli oyuncu, "Şu an iyi durumdayım. İyi hissediyorum ama tabii ki maç maç oynadıkça daha da iyiye gideceğim. Fiziksel olarak verebileceğim çok şey var. Arada oynamadığım zamanlar da oluyor ama oynadıkça fiziksel olarak daha da iyi seviyeye geleceğim" değerlendirmesini yaptı.

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