Ankaragücü ve Konyaspor yenişemedi! Başkentte maç 1-1 bitti

MAÇTAN DAKİKALAR

3'üncü dakikada gelişen Ankaragücü atağında sol kanattan topu süren Hanousek, pasını ceza sahası içerisindeki Bajic'e yolladı. Müsait pozisyonda olan Bajic meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ama ofsayt bayrağı kalktı. Yapılan VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı: 1-0.

24'üncü dakikada gelişen Konyaspor atağında ceza sahasının dışında topla buluşan Oliviera, direkt kaleyi denedi ama vuruşu direğin üstünden auta çıktı.