Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Avrupa'nın dev derbisi tatil edildi! Tribün olayları Ajax - Feyenoord maçını yarıda kesti...
Giriş Tarihi: 24.9.2023 17:45 Son Güncelleme: 24.9.2023 17:48

Avrupa'nın dev derbisi tatil edildi! Tribün olayları Ajax - Feyenoord maçını yarıda kesti...

Avrupa’nın dev derbisi tatil edildi! Tribün olayları Ajax - Feyenoord maçını yarıda kesti...

Hollanda Eredivisie'de oynanan Ajax - Feyenoord maçı, tribünde çıkan olaylar nedeniyle şok bir karar alınarak tatil edildi.

Ajax'ın evinde oynanan ve 3-0 Feyenoord'un üstünlüğü ile devam eden maç, 3 kez tribün olayları sebebiyle durmasının ardından tatil edildi.

Konuk ekip Feyenoord'un 9 ve 18. dakikalarda Santiago Gimenez, 37. dakikada ise Igor Paixao ile bulduğu gollerin ardından ev sahibi Ajax'ın taraftarları, sahaya birçok yabancı madde atmaya başladı.

Hakem tarafından 2 kez durdurulan oyun, 3. duraklamanın ardından tatil edildi. Karşılaşmanın Feyenoord lehine hükmen galibiyet ile sonuçlanması bekleniyor.

Maç öncesinde 5 maçı bulunan Feyenoord'un 11, 4 maçı bulunan Ajax'ın ise 5 puanı bulunuyordu.

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Avrupa'nın dev derbisi tatil edildi! Tribün olayları Ajax - Feyenoord maçını yarıda kesti...
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