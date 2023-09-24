Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de 3. galibiyetini aldı

Beşiktaş Park'ta oynanan müsabakada siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Vincent Aboubakar ve 62. dakikada Alex-Oxlade Chamberlain kaydetti. Kayserispor'un tek golünü ise 47. dakikada Carlos Mane attı.
Bu sonuçla ligde 3. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 10'a çıkardı. İlk yenilgisini yaşayan Kayserispor ise 9 puanda kaldı.
Siyah-beyazlı ekip, erteleme maçında 27 Eylül Çarşamba günü Yukatel Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak.
ABOUBAKAR, BU SEZON 6. GOLÜNÜ KAYDETTİ
Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, bu sezon 6. kez gol sevinci yaşadı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 5 kez fileleri havalandıran Aboubakar, ligde de ilk golünü ulaştı.
İÇ SAHADA 17 MAÇTIR YENİLMİYOR
Beşiktaş, ligde iç sahadaki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı.
Süper Lig'de sahasındaki son mağlubiyetini 12 Eylül 2022'de Medipol Başakşehir karşısında 1-0'lık skorla yaşayan siyah-beyazlılar, son 17 müsabakada ise rakiplerine galibiyet şansı tanımadı.
Bu karşılaşmaların 12'sini kazanan Beşiktaş, 5'inden ise beraberlikle ayrıldı.
LİGDE KAYSERİSPOR'A KARŞI 7'DE 7 YAPTI
Beşiktaş, Süper Lig'de Kayserispor ile yaptığı son 7 müsabakayı kazandı.
Sarı-kırmızılı takıma karşı ligdeki son mağlubiyetini 2019-2020 sezonunda 3-1'lik skorla yaşayan siyah-beyazlılar, son 7 müsabakadan ise galip ayrılmayı başardı.