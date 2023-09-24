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Giriş Tarihi: 24.9.2023 19:04

Liverpool, galibiyet serisini 5 maça çıkardı

İHA
Liverpool, galibiyet serisini 5 maça çıkardı

Premier Lig’in 6. haftasında Liverpool, konuk ettiği West Ham United’ı 3-1 mağlup ederek, galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Maçta bir gol atan Mohamed Salah, üst üste 12 lig maçında gol katkısı yaptı.

Premier Lig'in 6. haftasında Liverpool ile West Ham United, Anfield Road Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mohamed Salah'ın 16. dakikada penaltıdan kaydettiği golle ev sahibi 1-0 öne geçerken, konuk ekip 42. dakikada Jarrod Bowen'in golüyle eşitliği sağladı. İlk yarısı 1-1 biten karşılaşmada Darwin Nunez, 60. dakikada Liverpool'u yeniden öne geçirdi. Kırmızılarda 81. dakikada oyuna dahil olan Diogo Jota 4 dakika sonra farkı 2'ye yükselten golü attı. Müsabakayı 3-1 kazanan Liverpool, puanını 16'ya yükseltirken, Manchester City'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

SALAH SERİYE DEVAM ETTİ

Liverpool'un Mısırlı golcüsü Mohamed Salah, West Ham karşısında attığı golle bu sezonki gol sayısını 3'e yükseltirken, Premir Lig'de üst üste 12 maçta gol katkısı sağladı. Bu seriyi ikinci kez başaran 31 yaşındaki futbolcu bu süreçte 6 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

Liverpool tarihinin Premier Lig'de en golcü futbolcusu konumunda bulunan Salah, 142. golüne ulaştı.

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