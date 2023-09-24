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Giriş Tarihi: 24.9.2023 22:43

Napoli, Bologna deplasmanında berabere kaldı

AA
Napoli, Bologna deplasmanında berabere kaldı

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Napoli, konuk olduğu Bologna ile 0-0 berabere kaldı.

Ligin 5. hafta mücadelesinde, son şampiyon Napoli, Renato Dall'Ara Stadı'nda Empoli'ye konuk oldu.

Taraflar, mücadele boyunca yakaladıkları gol fırsatlarını değerlendiremedi ve karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla 8 puanlı Napoli 7'nci, 6 puanlı Bologna 11'inci sırada yer aldı.

INTER 5'TE 5 YAPTI

Inter, Empoli deplasmanında tek golle kazandı. Konuk ekibin gölünü 51. dakikada Federico Dimarco attı.

5'te 5 yaparak puanını 15'e çıkaran Inter, liderliğini sürdürdü. Puansız Empoli ise son sırada kaldı.

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Napoli, Bologna deplasmanında berabere kaldı
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