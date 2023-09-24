Napoli, Bologna deplasmanında berabere kaldı

Ligin 5. hafta mücadelesinde, son şampiyon Napoli, Renato Dall'Ara Stadı'nda Empoli'ye konuk oldu.
Taraflar, mücadele boyunca yakaladıkları gol fırsatlarını değerlendiremedi ve karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla 8 puanlı Napoli 7'nci, 6 puanlı Bologna 11'inci sırada yer aldı.
INTER 5'TE 5 YAPTI
Inter, Empoli deplasmanında tek golle kazandı. Konuk ekibin gölünü 51. dakikada Federico Dimarco attı.
5'te 5 yaparak puanını 15'e çıkaran Inter, liderliğini sürdürdü. Puansız Empoli ise son sırada kaldı.