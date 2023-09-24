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Giriş Tarihi: 24.9.2023 20:43

Premier Lig'de tarihi skor! Newcastle United, tam 8 golle kazandı...

Premier Lig’de tarihi skor! Newcastle United, tam 8 golle kazandı...

İngiltere Premier League'in 6. haftasında Newcastle United deplasmanda Sheffield United'ı 8-0 mağlup etti.

Premier Lig'de Newcastle United, Sheffield United'a konuk oldu. Mücadele 8-0 Newcastle üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmada deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri Sean Longstaff (21'), Dan Burn (31'), Sven Botman (35'), Callum Wilson (56'), Anthony Gordon (61'), Miguel Almiron (73'), Bruno Guimareaes (73') ve Alexander Isak (87'9 kaydetti.

TARİHİ İSTATİSTİK

Aynı zamanda lig tarihinde bir maçta 8 farklı oyuncunun gol attığı ilk maç oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde de yer alan Newcastle, Sheffield karşısında kusursuz bir galibiyet alırken, Eddie Howe yönetiminde punını 9'a yükseltti ve 8. sırada yer aldı.

Ligin yeni ekibi Sheffield ise galibiyet hasretini 6 maça yükseltirken 1 puan ile son sırada yer aldı.

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Premier Lig'de tarihi skor! Newcastle United, tam 8 golle kazandı...
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