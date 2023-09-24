Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri PSG, Olimpik Marsilya'yı farklı yendi
Giriş Tarihi: 25.9.2023 01:29

PSG, Olimpik Marsilya'yı farklı yendi

AA
PSG, Olimpik Marsilya’yı farklı yendi

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Olimpik Marsilya'yı 4-0 mağlup etti.

Ligin 6. hafta mücadelesinde PSG, Parc des Princes Stadı'nda Olimpik Marsilya'yı ağırladı.

PSG, 8. dakikada Achraf Hakimi ve 37. dakikada Kolo Muani'nin ağları sarsmasıyla ilk devreyi 2-0 önde kapadı.

İkinci yarıda da ataklarını sürdüren ev sahibi ekipte, 32. dakikada sakatlanan yıldız oyuncu Kylian Mbappe'nin yerine oyuna giren Gonçalo Ramos, 47 ve 89. dakikalarda fileleri havalandırdı. Paris temsilcisi, mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle PSG, 11 puanla 3. sıraya yükseldi. 9 puanlı Olimpik Marsilya ise 7. sırada kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! Sınıf geçmeden yeni düzenleme: Türkçe ortalaması 70 olmayan…
Nijer-Fransa geriliminde yeni boyut: Hava sahalarını Fransa'ya kapattılar
Aileme Şükran borçluyum
Elazığ’da petrol heyecanı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kazara çocuğunu öldüren baba hakkında şok iddia! Eşine attığı mesaj dehşete düşürdü...
Boksör Sugar Ray Robinson, 1947'de ünvan maçından önce rüyasında rakibini ringde öldürdüğünü görüp maçı iptal etmek istemiş, ikna edilip maça çıkınca ne olmuştur?
Son dakika haber: Fenerbahçe tek golle lider! Kanarya yoluna yenilgisiz devam ediyor
Başkan Erdoğan parkeye indi: Masada, sahada, sporda mücadeleye devam!
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
PSG, Olimpik Marsilya'yı farklı yendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA