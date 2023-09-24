Recep Uçar: "Genel olarak oyundan memnun değilim"

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Beşiktaş deplasmanı oldukça zorlu bir deplasman. Biz burada kendi oyunumuzu oynayıp puan almaya geldik. İlk 25 dakikalık süreçte çalıştığımız planlarımızı uygulayamadığımızı gördük ve saha içerisinde plan değiştirdik. İlk yarıda 3-4 tane önemli sayılabilecek geçiş atakları yaptık ama neticelendiremedik. İkinci yarıya hızlı başladık. Güzel bir korner organizasyonuyla golü de bulduk. Sonra kalemizde basit bir adam paylaşımı hatası sonrası yine kornerden bir gol gördük. Daha sonra savunma arkasına atılan uzun bir pas sonrası ikinci golü yedik ve yenik duruma düştük. Genel olarak oyundan memnun değilim. Maalesef çalışmalarımızı sahaya yansıtamadık. Orta saha kurgumuzu tam olarak oturtamıyoruz. Orta sahada önemli 3 oyuncumuzun milli takımlardan sakat gelmesi de elimizi kolumuzu bağladı. Puanla dönmek istediğimiz maçtan istediğimizi elde edemeden dönüyoruz. Beşiktaş'ı ve Şenol Hocayı da bu zor maç temposunda bize karşı sergiledikleri performanstan dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Takım olarak henüz hazır bir görüntü vermediklerinin farkında olduğunu söyleyen Recep Uçar, "Transfer tahtasının geç açılması sebebiyle kadromuza kattığımız oyuncular ne yazıkki sadece bireysel çalışmalar yapıp sezona başlayan oyuncular. Kayserispor taraftarına daha iyi bir takım izletmeyi tabii ki istiyoruz. Fakat taktiksel ve fiziksel olarak hazır bir Kayserispor'u izletebilmemiz için biraz zamana ihtiyacımız var" açıklamalarında bulundu.