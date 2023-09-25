Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Barcelona, Kluivert'ın 16 yaşındaki oğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı
Giriş Tarihi: 25.9.2023 17:03

Barcelona, Kluivert'ın 16 yaşındaki oğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı

Barcelona, Kluivert’ın 16 yaşındaki oğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) takımı Barcelona, Yukatel Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert'ın 16 yaşındaki oğlu Shane Kluivert ile profesyonel sözleşme imzaladı.

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) takımı Barcelona, Yukatel Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert'ın 16 yaşındaki oğlu Shane Kluivert ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Barcelona'nın sosyal medyadaki Türkçe hesabından yapılan paylaşımda, "Barcelona efsanesi olan, Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert'ın 16 yaşındaki oğlu Shane Kluivert, kulübümüzdeki ilk profesyonel sözleşmesine imza attı." ifadesi kullanıldı.

Hollandalı futbolcu, 2017 yılından beri Barcelona'nın genç takımında yer alıyordu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! Sınıf geçmeden yeni düzenleme: Türkçe ortalaması 70 olmayan…
Son dakika | Başkan Erdoğan-Aliyev görüşmesi! İki liderden ortak açıklama: Iğdır-Nahçıvan hattı enerji güvenliğine katkı sağlayacak
İYİ Parti’de istifa depremi sürüyor! O isimden Meral Akşener’e şok sözler: Hedefini ve vizyonunu kaybetti!
Elazığ’da petrol heyecanı
Aileme Şükran borçluyum
Sabancı ailesinin hemşiresi tanık oldu: Gizli kayıt skandalında ikinci perde
Nijer-Fransa geriliminde yeni boyut: Hava sahalarını Fransa'ya kapattılar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Kırmızı kategoride aranan terörist sağ ele geçirildi! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
Bu ergenler niye ağlak oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Barcelona, Kluivert'ın 16 yaşındaki oğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA