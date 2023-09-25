Beşiktaş’ta Gedson şoku! Şenol Güneş’ten flaş sözler...

Süper Lig'de dün Kayserispor'u 1-0 geriye düştüğü maçta Aboubakar ve Chamberlain'in golleriyle 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası moral buldu.
GEDSON KADROYA ALINMADI
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gedson Fernandes, yaşadığı omuz ağrısı nedeniyle Kayserispor maçı kadrosunda yer almadı. Yerine Chamberlain forma giydi.
ŞENOL GÜNEŞ: "HABERİ SİZDEN ALDIM!"
Bu arada teknik direktör Şenol Güneş, Gedson'un durumu ile ilgili sorulan soruya, "Sakatlığını ben söylemedim, bakalım kim açıklayacak diye bekledim. Doktor, bana öyle detaylı açıklama yapmadı! Doktoru suçlamıyorum, o söylemez. Hafif sakatlığı var, sizden aldım haberleri!" yanıtını verdi.