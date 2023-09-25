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Giriş Tarihi: 25.9.2023 08:41 Son Güncelleme: 25.9.2023 08:43

Beşiktaş'ta Gedson şoku! Şenol Güneş'ten flaş sözler...

Beşiktaş’ta Gedson şoku! Şenol Güneş’ten flaş sözler...

Süper Lig'de dün evinde Kayserispor'u Aboubakar ve Chamberlain'in golleriyle 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından moral buldu. Kartal'da takımın yıldız oyuncusu Gedson Fernandes şoku yaşanıyor. Teknik direktör Şenol Güneş, maç sonrası Portekizli oyuncu hakkında çarpıcı sözler söyledi.

Süper Lig'de dün Kayserispor'u 1-0 geriye düştüğü maçta Aboubakar ve Chamberlain'in golleriyle 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası moral buldu.

GEDSON KADROYA ALINMADI

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gedson Fernandes, yaşadığı omuz ağrısı nedeniyle Kayserispor maçı kadrosunda yer almadı. Yerine Chamberlain forma giydi.

Bu sezon oynanan 11 maça da ilk 11'de çıkan 24 yaşındaki oyuncunun durumunun kötü olmadığı ancak zorlu fikstür düşünülerek riske atılmadığı kaydedildi. Adana Demirspor ve Konyaspor maçları öncesi dinlendirilen başarılı futbolcunun dönüşü, tedaviye vereceği yanıtın ardından netlik kazanacak.



ŞENOL GÜNEŞ: "HABERİ SİZDEN ALDIM!"

Bu arada teknik direktör Şenol Güneş, Gedson'un durumu ile ilgili sorulan soruya, "Sakatlığını ben söylemedim, bakalım kim açıklayacak diye bekledim. Doktor, bana öyle detaylı açıklama yapmadı! Doktoru suçlamıyorum, o söylemez. Hafif sakatlığı var, sizden aldım haberleri!" yanıtını verdi.

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Beşiktaş'ta Gedson şoku! Şenol Güneş'ten flaş sözler...
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