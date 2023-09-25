Beşiktaş’ta Gedson şoku! Şenol Güneş’ten flaş sözler...





ŞENOL GÜNEŞ: "HABERİ SİZDEN ALDIM!"

Bu arada teknik direktör Şenol Güneş, Gedson'un durumu ile ilgili sorulan soruya, "Sakatlığını ben söylemedim, bakalım kim açıklayacak diye bekledim. Doktor, bana öyle detaylı açıklama yapmadı! Doktoru suçlamıyorum, o söylemez. Hafif sakatlığı var, sizden aldım haberleri!" yanıtını verdi.