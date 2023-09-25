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Giriş Tarihi: 25.9.2023 08:29 Son Güncelleme: 25.9.2023 08:32

Fenerbahçe'de Livakovic ilk kez bir maçta gol yemedi!

Fenerbahçe’de Livakovic ilk kez bir maçta gol yemedi!

Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor'u deplasmanda İrfan Can'ın golüyle 1-0 mağlup eden Fenerbahçe 5'te 5 yaptı ve liderliğini devam ettirdi. Fenerbahçe, bu sezon çok uğraş verdiği Livakovic'in ilk kez çıktığı bir maçta kalesinde gol görmedi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Corendon Alanyaspor'u deplasmanda yenerek liderliğini sürdürdü. Alanya Oba Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 kazandı. Ligde çıktığı 5 karşılaşmayı da kazanan Fenerbahçe, 15 puanla zirvedeki yerini korudu.

FENERBAHÇE'DEN 12'DE 12

Fenerbahçe, bu sezon sahaya çıktığı 12. resmi maçı da galibiyetle tamamladı. Süper Lig'de 5, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 7 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların hepsini galibiyetle tamamladı. Bu maçlarda 33 gol atan İsmail Kartal'ın öğrencileri, kalesinde sadece 8 gol gördü.

İLK KEZ BİR MAÇTA GOL YEMEDİ

Fenerbahçe ile 3. resmi maçına Alanya'da çıkan Livakovic ilk kez gol yemedi. 3-2 kazanılan Antalyaspor karşılaşmasında, kalesinde 2 gol birden gören Hırvat eldiven, Konferans Ligi'nde Nordsjaelland müsabakasında rakibin bir golüne engel olamamıştı. (3-1).

Dün ilk kez kalesini kapattı. 4 ortayı yakalarken, kalesine gelen bir şutta da başarılı olarak yüzde 100'lük kurtarış başarı oranı sağladı.

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Fenerbahçe'de Livakovic ilk kez bir maçta gol yemedi!
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