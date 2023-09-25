Fenerbahçe’de Livakovic ilk kez bir maçta gol yemedi!

FENERBAHÇE'DEN 12'DE 12

Fenerbahçe, bu sezon sahaya çıktığı 12. resmi maçı da galibiyetle tamamladı. Süper Lig'de 5, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 7 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların hepsini galibiyetle tamamladı. Bu maçlarda 33 gol atan İsmail Kartal'ın öğrencileri, kalesinde sadece 8 gol gördü.