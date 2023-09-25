Galatasaray’da Icardi gerçeği! Sakatlığa rağmen oynadı...

AYAK BİLEĞİNDEKİ AĞRILARA RAĞMEN SAHAYA ÇIKTI

Ayak bileğindeki ağrılara rağmen her maçta sahaya çıkan oyuncunun, Molde ve G.Antep maçında sakatlık yaşasa da takımdan ayrı kalmak istemediği öğrenildi. Tangocu'ya ekim ayında oynanacak milli arada hem fazladan izin verilecek hem de iyileşme programı uygulanacak.