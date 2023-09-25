Galatasaray’da Icardi gerçeği! Sakatlığa rağmen oynadı...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 2-1 yenerek, galibiyet serisine bir yenisini ekledi.
SON 18 RESMİ MAÇINDA MAĞLUP OLMADI
Galatasaray, son 18 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.
"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.
AYAK BİLEĞİNDEKİ AĞRILARA RAĞMEN SAHAYA ÇIKTI
Ayak bileğindeki ağrılara rağmen her maçta sahaya çıkan oyuncunun, Molde ve G.Antep maçında sakatlık yaşasa da takımdan ayrı kalmak istemediği öğrenildi. Tangocu'ya ekim ayında oynanacak milli arada hem fazladan izin verilecek hem de iyileşme programı uygulanacak.
KAZIMCAN'DAN KÖTÜ HABER
Başakşehir maçında 25. dakikada Karzev ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Kazımcan Karataş için kulüpten açıklama geldi. Genç oyuncunun sol diz iç yan bağlarında esneme olduğu duyurulurken tedavisine başlandığı açıklandı. 20 yaşındaki sol bekin 1-2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.