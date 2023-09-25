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Giriş Tarihi: 25.9.2023 07:46 Son Güncelleme: 25.9.2023 07:48

Galatasaray'da Icardi gerçeği! Sakatlığa rağmen oynadı...

Galatasaray’da Icardi gerçeği! Sakatlığa rağmen oynadı...

Süper Lig'de Cumartesi günü rakibi Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray ligde namağlup bir şekilde yoluna devam ediyor. Cimbom'un Arjantinli yıldızı Mauro Icardi hakkındaki gerçek ortaya çıktı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 2-1 yenerek, galibiyet serisine bir yenisini ekledi.

SON 18 RESMİ MAÇINDA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, son 18 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

ICARDİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Aslan'ın gol silahı Mauro İcardi rakiplerini boş geçmezken ilk 11'de sahaya çıktığı son 12 lig maçının tamamında gol bulup ligde bunu başaran ilk isim oldu. Ancak Arjantinli yıldızın bu performansını sert bir sakatlığa rağmen başardığı ortaya çıktı.

AYAK BİLEĞİNDEKİ AĞRILARA RAĞMEN SAHAYA ÇIKTI

Ayak bileğindeki ağrılara rağmen her maçta sahaya çıkan oyuncunun, Molde ve G.Antep maçında sakatlık yaşasa da takımdan ayrı kalmak istemediği öğrenildi. Tangocu'ya ekim ayında oynanacak milli arada hem fazladan izin verilecek hem de iyileşme programı uygulanacak.

KAZIMCAN'DAN KÖTÜ HABER

Başakşehir maçında 25. dakikada Karzev ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Kazımcan Karataş için kulüpten açıklama geldi. Genç oyuncunun sol diz iç yan bağlarında esneme olduğu duyurulurken tedavisine başlandığı açıklandı. 20 yaşındaki sol bekin 1-2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Galatasaray'da Icardi gerçeği! Sakatlığa rağmen oynadı...
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