İrfan Can Kahveci ilki yaşadı! Fenerbahçe kariyerinde...

Tecrübeli futbolcu, bu sezon resmi maçlarda 6 gol-4 asiste ulaştı. İrfan Can, karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Sezonun en iyi başlangıcını yapmış olabiliriz ama sonrasında atamadık. 1-0'ı da korumasını bildik. Bazen böyle deplasmanlarda bu sonuç da iyi. 12'de 12 yaptık, inşallah milli araya kadar böyle kayıpsız yolumuza devam ederiz. Bu sezon hem takım hem de taraftarımız bir başka. Ben de kendimi çok iyi hissediyorum."