İrfan Can Kahveci ilki yaşadı! Fenerbahçe kariyerinde...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Corendon Alanyaspor'u deplasmanda yenerek liderliğini sürdürdü .Alanya Oba Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 kazandı. Ligde çıktığı 5 karşılaşmayı da kazanan Fenerbahçe, 15 puanla zirvedeki yerini korudu.
13 YIL SONRA İLKİ YAŞADI
Fenerbahçe, 3. kez bir sezonda çıktığı ilk 5 maçtan da galip ayrıldı. Daha önce 2009-10 ve 1964-65 sezonlarında ligin ilk 5 haftasını namağlup kapatmıştı. Sarı-lacivertliler ayrıca bu sezon 12. resmi maçında 12. galibiyetini aldı.
TARAFTARLA KUTLAMA
Fenerbahçe, galibiyeti Alanyaspor deplasmanına giden taraftarları ile kutladı. Maç sonu kendisine ayrılan bölümü dolduran sarı-lacivertliler, takımla birlikte karşılıklı tezahüratlar yaptı.
İRFAN CAN'DAN SERİ ÜRETİM
F.Bahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Antalyaspor'dan sonra Alanya ağlarını da havalandırırken, Fenerbahçe kariyerinde ilk kez üst üste iki Süper Lig maçında gol sevinci yaşadı.
Tecrübeli futbolcu, bu sezon resmi maçlarda 6 gol-4 asiste ulaştı. İrfan Can, karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Sezonun en iyi başlangıcını yapmış olabiliriz ama sonrasında atamadık. 1-0'ı da korumasını bildik. Bazen böyle deplasmanlarda bu sonuç da iyi. 12'de 12 yaptık, inşallah milli araya kadar böyle kayıpsız yolumuza devam ederiz. Bu sezon hem takım hem de taraftarımız bir başka. Ben de kendimi çok iyi hissediyorum."