Nenad Bjelica’dan flaş karar! Trabzonspor’da fırtına zamanı...

Kasımpaşa ve Beşiktaş galibiyetleri ile kendine gelen Trabzonspor, 3'te 3 için Hatay deplasmanına çıkıyor. Hatayspor'a karşı 14 lig maçı oynayan ve bu mücadelelerde 7 galibiyet- 6 beraberlik alıp sadece 1 kez yenilen Fırtına'da teknik direktör Nenad Bjelica da oyuncularını hem fizik hem de mental olarak bu maça uyarıları ile hazırladı.
Sık sık uyum sürecinin altını çizen ve takımın potansiyelinin daha yüksek olduğunu hatırlatan Hırvat çalıştırıcı, "Bu süreçte kazanabileceğimiz maksimum puanı kazanmamız gerekiyor. İçeride dışarıda fark etmez çıkıp kazanmamız lazım" sözleriyle oyuncularını motive etti.
'PEPE İÇİN DOĞRU VAKTİ BEKLIYORUZ'
Hatay maçı öncesinde Nenad Bjelica açıklamalarda bulundu. Takımının %100 hazır olduğunun altını çizen deneyimli çalıştırıcı, Pepe için şunları söyledi: "Pepe'nin tedavisi devam ediyor. Önümüzdeki hafta bireysel programına başlamış olacak. Onun için doğru zamanı bekliyoruz."
BJELICA'DAN ABDÜLKADİR KARARI
Teknik direktör Nenad Bjelica, Beşiktaş maçındaki kadrosunu bugün de korumak isterken bir bölgede takıldı kaldı. Abdülkadir Ömür ile Trezeguet arasında kalan 52 yaşındaki çalıştırıcının Mısırlı hücumcu ile başlayıp Bardhi'yi de Hatay karşısında sol kanattan orta sahaya çekmesi bekleniyor.