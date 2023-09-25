Nenad Bjelica’dan flaş karar! Trabzonspor’da fırtına zamanı...

Kasımpaşa ve Beşiktaş galibiyetleri ile kendine gelen Trabzonspor, 3'te 3 için Hatay deplasmanına çıkıyor. Hatayspor'a karşı 14 lig maçı oynayan ve bu mücadelelerde 7 galibiyet- 6 beraberlik alıp sadece 1 kez yenilen Fırtına'da teknik direktör Nenad Bjelica da oyuncularını hem fizik hem de mental olarak bu maça uyarıları ile hazırladı.