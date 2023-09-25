Nenad Bjelica'dan Volkan Demirel'e sert yanıt! "Savaştan sonra herkes general"

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjeilca, maçın ardından çok sert açıklamalarda bulundu.

Bjelica, şu ifadeleri kullandı:

"Hatayspor'u tebirk ediyorum. Bizim adımıza çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Son 20 dakikalık bölüm ciddi bir hayal kırıklığı. Maçın geneline bakacak olursak ilk 20 dakika oyunun kontrolünü aldık. Galip gelmeye yakındık kontra ataklarla skoru almaya çalışırken, kontra ataklara engel olamadık. Bizim adımıza sert bir darbe oldu. Aldığımız galibiyetler sonucunda bu ağır bir darbe oldu. İyi galibiyetlerle buraya gelmiştik ama bu gerçekten sert bir darbe oldu"

Bjelica, yapılan değişikliklerle ilgili olarak da şöyle konuştu:

"Maçı kazanmaya çalışıyorduk. Daha önce de değişikliklerle maç kazandık. Değişiklik yaptığımız zaman değişiklik yapmadığımız zaman neden yapmadığımız soruluyor. Bugün ki değişiklikleri Onuachu yorgundu, Abdülkadir efor sarf etmişti. Onları değiştirerek daha taze oyuncularla maçı kazanmak istemiştik. Beşiktaş maçıyla aynı değişiklikleri yaptık orada işler iyi gitti bu maçta iyi gitmedi. Tekrar maçı izlemeden analiz etmeden size bunu anlatabilmek çok kolay değil."

VOLKAN DEMİREL'E SERT TEPKİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Volkan Demirel ve Lamkel'in, "Rakibin tüm oyun planı uzun top oynamak bunu biliyorduk ve oyundan düşeceklerdi" şeklindeki açıklamalarına çok sert tepki gösterdi.

Bjelica, "Savaştan sonra herkes general. Kazandıktan sonra konuşmak kolay. Ama bunları bir argümana dayandırmak gerekiyor yoksa sadece bla, bla, bla. Biz hangi maçta oyundan düştük. Bugün rakibimiz üç tane kaleyi bulan şut çekti üç gol buldu. Maç sonrası bunları söylemek çok kolay. Mesela hangi maçta biz oyundan düştük. Son Beşiktaş maçında son dakikaya kadar mücadele ettik, belki sadece Antalyaspor maçını söyleyebilir" ifadelerini kullandı.

Bjelica, maçın analizini detaylı bir şekilde yapacaklarını da vurgulayarak, "Bu maçın analizini yapacağız. Her maçtan sonra yaptığımız analizi detaylı şekilde yapacağız. Takımın gol yeme sıkıntısı var. Benden önce de vardı bende de devam ediyor. Benim de üzerinde durduğum şey bu. O son fedakarlıkları yapabilseydik bugün farklı şeyleri konuşuyor olabilirdik. Bugün 70 dakika iyiydik, daha da iyi olabilirdik. Ama Trabzonspor gibi bir takımın o son 15-20 dakikalık bölümü yaşamaması gerekiyor. Aynı hataları tekrar yaşamamak için çalışmak gerekiyor" diye konuştu.