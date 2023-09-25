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Giriş Tarihi: 25.9.2023 13:46

Sao Paulo, tarihinde ilk kez Brezilya Kupası’nı kazandı

İHA
Sao Paulo, tarihinde ilk kez Brezilya Kupası’nı kazandı

Sao Paulo, Brezilya Kupası finalinde 1-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında Flamengo 1-1 berabere kalarak tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

Brezilya Serie A ekiplerinden Sao Paulo, Brezilya Kupası'nda tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Çift maç eleme sistemiyle oynanan finalin ilk maçında Sao Paulo, Flamengo'yu deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. Rövanş mücadelesinde ise rakibiyle 1-1 berabere kalan Sao Paulo, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Müsabakada Flamengo'nun golünü 45. dakikada Bruno Henrique atarken, Sao Paulo'nun golü ise 45+5. dakikada Rodrigo Nestor'dan geldi.
Kırmızı-Siyahlılar, böylelikle Teknik Direktör Dorival Junior yönetiminde ilk kupasını da kazanmış oldu.

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Sao Paulo, tarihinde ilk kez Brezilya Kupası’nı kazandı
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