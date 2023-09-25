Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA | Beşiktaş, Tüpraş ile sponsorluk imzaladı! İşte Kara Kartal'ın kazanacağı ücret...
Giriş Tarihi: 25.9.2023 18:13 Son Güncelleme: 25.9.2023 18:16

SON DAKİKA | Beşiktaş, Tüpraş ile sponsorluk imzaladı! İşte Kara Kartal'ın kazanacağı ücret...

SON DAKİKA | Beşiktaş, Tüpraş ile sponsorluk imzaladı! İşte Kara Kartal’ın kazanacağı ücret...

Beşiktaş, stadyum isim hakkı için Tüpraş ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş Kulübü, stat isim sponsorluğu için Tüpraş ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı ekibin açıklaması şu şekilde:

"Ailemize Hoş Geldin Tüpraş. Kulübümüz, isim ve reklam hakları için Tüpraş'la anlaşmaya varmıştır. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

Şirketimiz ve Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. (Tüpraş) arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için geçerli olmak üzere stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzalanmıştır. 2023/24 sezonu için anlaşma bedeli, başarı primi dahil toplamda 230.383.150 TL + KDV'dir. 2024/25 ve 2025/26 sezonlarına ilişkin tutarlar 2023/24 sezonuna ilişkin belirlenen tutarlara Türkiye İstatistik Kurumu'nca yayınlanan TÜFE oranı eklenmesi suretiyle bulunacaktır."

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SON DAKİKA | Beşiktaş, Tüpraş ile sponsorluk imzaladı! İşte Kara Kartal'ın kazanacağı ücret...
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