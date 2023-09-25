Son dakika haberi: Trabzonspor, Hatayspor deplasmanında! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Mersin'de Trabzonspor'u ağırlayacak.
İŞTE İLK 11'LER
Hatayspor: Erce, Ghoulam, Burak, Kilama, Kamil, Massanga, Bashiru, Aburjania, Strandberg, Vindel, Lamkel
Trabzonspor: Uğucan, Benkovic, Baniya, Eren, Mehmet Can, Mendy, Bakasetas, Bardhi, Abdülkadir, Visca, Onuachu
Ligde topladığı 7 puanla 8. sırada yer alan Hatayspor, 9 puanla 4. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Hatayspor, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle bu yıl maçlarını Mersin'de oynuyor.