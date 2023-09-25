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Giriş Tarihi: 25.9.2023 18:52 Son Güncelleme: 25.9.2023 19:00

Son dakika haberi: Trabzonspor, Hatayspor deplasmanında! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Trabzonspor, Hatayspor deplasmanında! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi: Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Mersin'de Hatayspor'a konuk oluyor. Merakla beklenen haftanın kapanış maçında ilk 11'ler belli oldu. İşte son dakika Hatayspor-Trabzonspor maçının tüm detayları...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Mersin'de Trabzonspor'u ağırlayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Hatayspor: Erce, Ghoulam, Burak, Kilama, Kamil, Massanga, Bashiru, Aburjania, Strandberg, Vindel, Lamkel

Trabzonspor: Uğucan, Benkovic, Baniya, Eren, Mehmet Can, Mendy, Bakasetas, Bardhi, Abdülkadir, Visca, Onuachu

Mersin Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Burak Şeker yönetecek.

Ligde topladığı 7 puanla 8. sırada yer alan Hatayspor, 9 puanla 4. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Hatayspor, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle bu yıl maçlarını Mersin'de oynuyor.

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Son dakika haberi: Trabzonspor, Hatayspor deplasmanında! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
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