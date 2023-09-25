Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Tottenham'dan defansa genç takviye
Giriş Tarihi: 25.9.2023 17:49

Tottenham'dan defansa genç takviye

AA
Tottenham’dan defansa genç takviye

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Hajduk Split'in 16 yaşındaki stoperi Luka Vuskovic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Vuskovic'in bonservisi konusunda Hajduk Split ile anlaşıldığı ve Hırvat defans oyuncusuyla 2025 yılından başlamak üzere 5 sezonluk kontrat imzalandığı belirtildi.

Vuskovic, 18 yaşına girene kadar Hajduk Split forması giymeye devam edecek. İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Tottenham, bu transfer için 13,8 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Şubat 2023'te ilk profesyonel maçına çıkan Luka Vuskovic, Hırvatistan 1. Futbol Ligi'nde forma giyen en genç oyuncu unvanını elde etti. İlk golünü sonraki ay Osijek'e karşı atan Hırvat stoper, Hajduk Split'in ağları sarsan en genç oyuncusu unvanını da aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! Sınıf geçmeden yeni düzenleme: Türkçe ortalaması 70 olmayan…
Son dakika | Başkan Erdoğan-Aliyev görüşmesi! İki liderden ortak açıklama: Iğdır-Nahçıvan hattı enerji güvenliğine katkı sağlayacak
İYİ Parti’de istifa depremi sürüyor! O isimden Meral Akşener’e şok sözler: Hedefini ve vizyonunu kaybetti!
Elazığ’da petrol heyecanı
Aileme Şükran borçluyum
Sabancı ailesinin hemşiresi tanık oldu: Gizli kayıt skandalında ikinci perde
Nijer-Fransa geriliminde yeni boyut: Hava sahalarını Fransa'ya kapattılar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sahipsiz İstanbul! Göksu: Çöken toplu ulaşım sisteminden şikayet eden vatandaşları sabotajla suçladılar
Son dakika: Kırmızı kategoride aranan terörist sağ ele geçirildi! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
ARKADAŞINA GÖNDER
Tottenham'dan defansa genç takviye
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA