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Giriş Tarihi: 26.9.2023 14:25

Ahmed Kutucu, kariyerinin en golcü döneminde

İHA
Ahmed Kutucu, kariyerinin en golcü döneminde

Eyüpspor'un 23 yaşındaki futbolcusu Ahmed Kutucu, bu sezon eflatun-sarılılar ile Trendyol 1. Lig'de çıktığı 6 maçta ortaya koyduğu 5 gol, 2 asistlik performansla A takımlar kariyerinin en golcü dönemini yaşıyor. Ahmed, formalarını giydiği Başakşehir, Schalke 04, Heracles Almelo ve Sandhausen'de bu sayılara ulaşamadı.

Milli futbolcu Ahmed Kutucu, Arda Turan idaresindeki Eyüpspor'da adeta kendini buldu. Kutucu, şu ana kadar A takımlarında top koşturduğu Başakşehir, Schalke 04, Heracles Almelo ve Sandhausen'de böyle başarılı bir dönem geçirmemişti. Ahmed, 2022-2023 sezonunda Almanya 2. Bundesliga takımı Sandhausen'de toplam 24 karşılaşmada 3 gol, 1 asiste imza attı. Ay-yıldızlı oyuncu, 2021-2022'de ise Başakşehir ve Sandhausen'de çıktığı 14 müsabakada 2 gollük katkı sağladı.

Ahmed Kutucu, 2020-2021 sezonunda Heracles Almelo'yla Hollanda Eredivisie'de 15, Schalke 04'te de Bundesliga'da 7, Alman futbolunun ulusal kupa turnuvası DFB-Pokal'da 1 mücadelede görev almış ve 1 gol, 2 asistle sezonu tamamlamıştı. 2019-2020 döneminde Schalke 04'te yine aynı kulvarlarda toplam 28 maçta oynayan 23 yaşındaki oyuncu, 3 gol, 3 asistle Alman temsilcisine katkı sağladı. 2018-2019 sezonunda da Schalke 04 A takımıyla 16 karşılaşmada ter döken Ahmed Kutucu, 2 gol, 1 asist yaptı.

U19 TAKIMLARINDA 27 GOL KAYDETTİ
Milli oyuncu, Schalke 04 U19 takımında 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında toplam 48 mücadelede 27 gol, 11 asistle yıldızlaşmıştı. A Milli Futbol Takımı'nda da 2 maçta görev alan Ahmed'in gol ya da asisti bulunmuyor.

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Ahmed Kutucu, kariyerinin en golcü döneminde
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