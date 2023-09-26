Ahmed Kutucu, kariyerinin en golcü döneminde

Milli futbolcu Ahmed Kutucu, Arda Turan idaresindeki Eyüpspor'da adeta kendini buldu. Kutucu, şu ana kadar A takımlarında top koşturduğu Başakşehir, Schalke 04, Heracles Almelo ve Sandhausen'de böyle başarılı bir dönem geçirmemişti. Ahmed, 2022-2023 sezonunda Almanya 2. Bundesliga takımı Sandhausen'de toplam 24 karşılaşmada 3 gol, 1 asiste imza attı. Ay-yıldızlı oyuncu, 2021-2022'de ise Başakşehir ve Sandhausen'de çıktığı 14 müsabakada 2 gollük katkı sağladı.

Ahmed Kutucu, 2020-2021 sezonunda Heracles Almelo'yla Hollanda Eredivisie'de 15, Schalke 04'te de Bundesliga'da 7, Alman futbolunun ulusal kupa turnuvası DFB-Pokal'da 1 mücadelede görev almış ve 1 gol, 2 asistle sezonu tamamlamıştı. 2019-2020 döneminde Schalke 04'te yine aynı kulvarlarda toplam 28 maçta oynayan 23 yaşındaki oyuncu, 3 gol, 3 asistle Alman temsilcisine katkı sağladı. 2018-2019 sezonunda da Schalke 04 A takımıyla 16 karşılaşmada ter döken Ahmed Kutucu, 2 gol, 1 asist yaptı.



U19 TAKIMLARINDA 27 GOL KAYDETTİ

Milli oyuncu, Schalke 04 U19 takımında 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında toplam 48 mücadelede 27 gol, 11 asistle yıldızlaşmıştı. A Milli Futbol Takımı'nda da 2 maçta görev alan Ahmed'in gol ya da asisti bulunmuyor.