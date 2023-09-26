Beşiktaş yavaş kaldı!

Beşiktaş, görevinde 6. sezonunu geçiren Güneş'in teknik direktörlüğünde ilk 5 lig maçları itibarıyla gol ortalamasında en yavaş başlangıcını yaptı. Bu sezon 6 gol atıp 1,2 ortalaması tutturan Beşiktaş, geçtiğimiz sezon ligin 12. haftasında göreve başlayan tecrübeli çalıştırıcı ile çıktığı ilk 5 karşılaşmada attığı 10 golle 2 ortalama yakalamıştı. Kara Kartal, Güneş yönetiminde lige en hızlı başlangıçları şampiyonluk yaşadığı ilk iki dönemde yaptı. İlk sezonu olan 2015-2016'da Beşiktaş, ilk 5 karşılaşmada fileleri 13 kez havalandırdı ve 2,6 gol ortalaması tutturdu. Bir sonraki sezonda aynı periyodu benzer performansla geçiren siyah-beyazlı ekip, Güneş ile mutlu sona ulaştı. Deneyimli çalıştırıcı ile 2017-2018'de 5 maçta 9 gol bulan ve 1,8 ortalamada kalan Beşiktaş, 2018- 2019'da ise 10 gol atıp 2 ortalama tutturdu.



STATTAN YILLIK 230.3 MİLYON TL!

Beşiktaş'ın bir süredir beklenen stat sponsoru sonunda açıklandı. Siyahbeyazlılar, Koç Grubu ile 3 yıllık anlaşmaya varırken stadın adı Tüpraş Stadyumu olacak ve bu anlaşmadan ilk sene, 230 milyon 383 bin 150 TL + KDV kasaya girecek. Sonra ise TÜFE oranında zam yapılacak. Ayrıca stadın çatısı da yaklaşık 40 milyon TL maliyetle Tüpraş tarafından yenilenecek.