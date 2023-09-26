Beşiktaş’ın, Adana Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme müsabakasında Beşiktaş, yarın Adana Demirspor'un konuğu olacak. Bu zorlu müsabaka öncesi siyah-beyazlıların kamp kadrosu açıklandı. Kartal'da Ante Rebic ve Gedson Fernandes sakatlıkları nedeniyle, Bailly, Tayfur Bingöl ve Gökhan İnler statü gereği kafileye dahil edilmedi.