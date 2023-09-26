Dev adamı Paul Onuachu’nun şovu yetmedi

Transfer döneminin bitimine günler kala bordo-mavili ekibe katılan Paul Onuachu'nun sergilediği iyi performans galibiyete yetmedi.
Transfer döneminin bitimine günler kala bordo-mavili ekibe katılan Paul Onuachu'nun sergilediği iyi performans galibiyete yetmedi. Geçen hafta Beşiktaşmaçında gol atan Nijeryalı santrfor, dün deönce 2.01'lik boyunun avantajını kullanarakVisca'ya çok güzel bir asist yaptı, 62. dakikada da ağları sarsarak alkış aldı. 68'de yeriniEnis Destan'a bırakan Onuachu oyundançıktıktan sonra maç döndü.