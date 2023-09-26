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Giriş Tarihi: 26.9.2023 08:35

Dev adamı Paul Onuachu'nun şovu yetmedi

Dev adamı Paul Onuachu’nun şovu yetmedi

Transfer döneminin bitimine günler kala bordo-mavili ekibe katılan Paul Onuachu'nun sergilediği iyi performans galibiyete yetmedi.

Transfer döneminin bitimine günler kala bordo-mavili ekibe katılan Paul Onuachu'nun sergilediği iyi performans galibiyete yetmedi. Geçen hafta Beşiktaş maçında gol atan Nijeryalı santrfor, dün de önce 2.01'lik boyunun avantajını kullanarak Visca'ya çok güzel bir asist yaptı, 62. dakikada da ağları sarsarak alkış aldı. 68'de yerini Enis Destan'a bırakan Onuachu oyundan çıktıktan sonra maç döndü.

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Dev adamı Paul Onuachu'nun şovu yetmedi
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