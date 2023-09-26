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Giriş Tarihi: 26.9.2023 12:34 Son Güncelleme: 26.9.2023 12:42

Eski Fenerbahçeli Diego Lugano, telefonunu çalan hırsızı suçüstü yakaladı

Eski Fenerbahçeli Diego Lugano, telefonunu çalan hırsızı suçüstü yakaladı

Tarihinde ilk kez Brezilya Kupası'nı kazanan Sao Paulo'nun kutlamaları devam ediyor. Brezilya'daki kutlamalara katılan Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Diego Lugano'nun telefonu çalındı. Eski futbolcu, telefonunu çalan hırsızı suçüstü yakaladı.

Brezilya Kupası'nın şampiyonluk kutlamalarına katılan Fenerbahçe'nin eski oyuncusu olan ve kariyerini de Sao Paulo kulübünde sonlandıran Diego Lugano'nun telefonu çalındı.

LUGANO'NUN TELEFONUNU ÇALDILAR

Brezilya Kupası'nda tarihinde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayan Sao Paulo'da kutlamalar devam ediyor. Kutlamalara katılan eski Fenerbahçeli futbolcu Diego Lugano'nun telefonu çalındı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Eski Fenerbahçeli Lugano, telefonunu çalan hırsızı suçüstü yakaladı | Video

HIRSIZI POLİSE TESLİM ETTİ

Brezilyalı bir taraftar, kutlamaların yapıldı alanda yer alan Diego Lugano'nun cep telefonunu çaldı. O anlarda durumu fark eden Lugano, olaydan hemen sonra hırsızı yakalayarak telefonu geri aldı ve hırsızı polise teslim etti.

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Eski Fenerbahçeli Diego Lugano, telefonunu çalan hırsızı suçüstü yakaladı
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