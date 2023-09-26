Eski Fenerbahçeli Diego Lugano, telefonunu çalan hırsızı suçüstü yakaladı

LUGANO'NUN TELEFONUNU ÇALDILAR

Brezilya Kupası'nda tarihinde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayan Sao Paulo'da kutlamalar devam ediyor. Kutlamalara katılan eski Fenerbahçeli futbolcu Diego Lugano'nun telefonu çalındı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Eski Fenerbahçeli Lugano, telefonunu çalan hırsızı suçüstü yakaladı | Video

HIRSIZI POLİSE TESLİM ETTİ

Brezilyalı bir taraftar, kutlamaların yapıldı alanda yer alan Diego Lugano'nun cep telefonunu çaldı. O anlarda durumu fark eden Lugano, olaydan hemen sonra hırsızı yakalayarak telefonu geri aldı ve hırsızı polise teslim etti.